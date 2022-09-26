https://news.day.az/politics/1498303.html Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетит Баку
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин посетит Баку
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин сегодня посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику, передает Day.Az со ссылкой на сайт Госдумы.
В ходе визита запланирована встреча с руководством Милли Меджлиса (парламента) Республики.
23 сентября 2020 года в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.
24-25 июня 2018 года Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил Азербайджан с официальным визитом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре