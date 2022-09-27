Бывший премьер-министр Турецкой Республики, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым выразил соболезнования Азербайджану.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию Бинали Йылдырым разместил на своей странице в Twitter.

"Сегодня годовщина начала Отечественной войны, которая завершилась освобождением Карабаха. Я с почтением вспоминаю шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана", - говорится в публикации.