https://news.day.az/politics/1498735.html Бинали Йылдырым выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО
Бинали Йылдырым выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО
Бывший премьер-министр Турецкой Республики, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым выразил соболезнования Азербайджану.
Как передает Day.Az, соответствующую публикацию Бинали Йылдырым разместил на своей странице в Twitter.
"Сегодня годовщина начала Отечественной войны, которая завершилась освобождением Карабаха. Я с почтением вспоминаю шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана", - говорится в публикации.
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