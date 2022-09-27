В Лачинском направлении перехвачен армянский беспилотник

При попытке совершения полетов над позициями Азербайджанской Армии в Лачинском направлении нашими подразделениями был обнаружен и посажен при помощи специальных технических средств беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "UL-350" вооруженных сил Армении.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.