https://news.day.az/politics/1498813.html В Лачинском направлении перехвачен армянский беспилотник - ВИДЕО
В Лачинском направлении перехвачен армянский беспилотник - ВИДЕО
При попытке совершения полетов над позициями Азербайджанской Армии в Лачинском направлении нашими подразделениями был обнаружен и посажен при помощи специальных технических средств беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "UL-350" вооруженных сил Армении.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
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