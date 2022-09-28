Новые следы армянского фашизма в освобожденном Кяльбаджаре

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс очистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Обнаруженные на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района 259 единиц противопехотных мин типа ПМН-Э, были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности. В целом, до 28 сентября территория Алагёлляр Кяльбаджарского района была очищена от 543 противопехотных мин типа ПМН-Э и 8 противотанковых мин типа ТМ-62М", - говорится в сообщении ведомства.