Новая провокация Армении: Азербайджан вправе дать отрезвляющий ответ

Автор: Акпер Гасанов

МИД Армении выступил с очередным провокационным заявлением. Сделано оно было вчера, по случаю второй годовщины начала 44-дневной войны, спровоцированной, напомню, как нежеланием официального Еревана следовать международному праву и резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, политикой силового удерживания 20% территорий Азербайджана, так и откровенно вопиющими заявлениями и действиями руководства Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда устроил пьяные танцы на равнине Джыдыр Дюзю в Шуше и заявил, что "Карабах - это Армения и точка". А тогдашний министр обороны Давид Тоноян утверждал, что новая война завершится захватом Арменией новых территорий Азербайджана. Чем все это кончилось? Полнейшим разгромом армянской армии, обнулением огромного количества армянских мифов, освобождением оккупированных территорий Азербайджана, подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в результате которого, нынешний глава МИД Армении Арарат Мирзоян был жестоко избит толпой тех, кто искал для расправы Никола Пашиняна. Казалось бы, урок, который преподал Азербайджан, армянские руководители должны были вызубрить наизусть и больше не позволять себе провокаций, которые вынуждают нашу страну адекватно и жестко реагировать. Но, мы видим совсем иное.

"Два года назад, 27 сентября, Азербайджан, открыто пренебрегая Уставом ООН и Хельсинкским Заключительным актом, развязал широкомасштабную войну против Нагорного Карабаха и его народа", - изрек Мирзоян. Сказать, что он солгал - значит ничего не сказать. Хотя бы потому, что нет никакого "народа Нагорного Карабаха". Есть этнические армяне, проживавшие на территориях Азербайджана.

Есть государство Армения и есть государство Азербайджан, между которыми шла война. Шла она на всем миром признанных территориях Азербайджана, по мирным городам которого Армения наносила бомбовые удары. Не по одному городу на территории Армении, в течении 44 дневной войны, не было нанесено ни одного бомбового удара. И Арарат Мирзоян, даже после экзекуции, прекрасно помнит об этом. Помнит, но продолжает лгать.

Он делает вид, что не в курсе того, что по итогам третьей встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе президент Евросовета Шарль Мишель не стал употреблять словосочетания "Нагорный Карабах", а тем более "арцах". Тогда Шарль Мишель употребил слово Карабах.

Проще говоря, еще тогда председатель Совета ЕС признал территориальную целостность нашей страны, включая и Ханкенди, который является частью Карабахского экономического района. А по итогам четвертой встречи в Брюсселе, вовсе не было упоминания темы Карабаха. Это все - новая реальность, отрицать которую все еще пытается официальный Ереван.

И еще. Действительно, путь решения армяно-азербайджанского конфликта пролегает именно через соблюдение принципов международного права, которые отражены в Хельсинкском Заключительном акте. Этот акт является очень важным международным документом, который заложил основу взаимоотношений между государствами-членами после II Мировой войны и создал архитектуру европейской безопасности.

В Хельсинкском Заключительном акте сформулированы 10 основополагающих принципов, которые должны определять правила и нормы взаимоотношений между государствами. Среди них - нерушимость границ и территориальная целостность государств. И принцип самоопределения народов, которым так любят спекулировать в Ереване, не должен нарушать территориальную целостность стран. Проще говоря, согласно Хельсинскому Заключительному акту, все конфликты должны решаться в рамках территориальной целостности стран.

Так и произошло. В результате 44-дневной войны, азербайджан вернул под свой контроль свои территории. При этом, до сих пор вне контроля официального Баку остаются Ханкенди, Агдере, Ходжавенд. К слову, в ходе 44-дневной войны азербайджанская армия могла войти в Ханкенди, но мы этого не сделали.

Как заявил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе международной конференции в освобожденной Шуше, для нас это было также и моральным вопросом. Мы не хотели видеть гибель мирных жителей в Ханкенди. Но, армянская сторона, как видим, не оценила гуманизма азербайджанской стороны. Официальный Ереван снова идет на осознанные провокации, отказываясь от осуществления конкретных шагов к миру.

Тем самым, армянская сторона дает право Азербайджану на осуществление отрезвляющих действий в отношении тех, кто отказывается признавать нашу территориальную целостность. Кого из руководителей Армении и в какой форме будут подвергать экзекуции по итогам совершенно оправданных действий нашей страны, покажет время.