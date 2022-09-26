Показательный, неизбежный и закономерный разгром Армении: об итогах 44-дневной войны

Автор: Акпер Гасанов

Эта 44-дневная война была неизбежна и необходима. Неизбежной ее сделала политика официального Еревана, который продолжал имитацию мирных переговоров, сопровождая все это серией провокационных заявлений, самым циничным из которых отметился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его фраза про "Карабах - это Армения и точка" сделала невозможным дальнейший ход мирных переговоров со страной-оккупантом, который, ко всему прочему, регулярно осуществлял и провокации, как на армяно-азербайджанской границе, так и на линии соприкосновения в Карабахе. Соответственно, эта война стала как неизбежной, ввиду политико-военных провокаций с армянской стороны, так и необходимой. Необходимой для торжества справедливости, для Победы над обнаглевшим врагом, для демонстрации всему миру азербайджанской нации-победительницы.

Весь мир увидел совсем иной Азербайджан - тот, с которым можно говорить только уважительно. И мы в неоплатном долгу перед шехидами, которые показали миру такую нашу Родину. Память о каждом из 2823 шехидов, что отдали свою жизнь во имя Победы Азербайджана в 44-дневной войне, навсегда останется в памяти нашего народа.

Да, Азербайджан, в прямом смысле слова, принудил агрессора и оккупанта к миру. На протяжении почти 30 лет Армения держала под оккупацией около 20% территорий Азербайджана. Армения отказывалась подчиняться международному праву и ее главному принципу, а это принцип территориальной целостности государств. Армения отказывалась следовать 4 резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано требование о необходимости вывода всех незаконных армянских военных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

В ответ на Армению не было не наложено никаких санкций со стороны Запада. Все эти годы осуществлялись попытки оказания давления не на страну-оккупанта, а на страну-жертву оккупации, то есть не на Армению, а на Азербайджан. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой были США, Россия и Франция, по сути пытались добиться от официального Баку согласия на "существующий статус-кво". То есть, на потерю пятой части своей территории.

Азербайджан не согласился на эти требования. Наша страна готовилась к возвращению своих территорий, усиливала армию, увеличивала военные расходы, попутно проводя активную дипломатическую работу и укрепляя экономику. В итоге, уже на момент начала 44-дневной войны, Азербайджан являлся безусловным экономическим, политическим и военным лидером на пространстве всего Южного Кавказа.

Соответственно, итог 44-дневной войны был предопределен. Так и случилось. За 44 дня азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. Кроме того, по условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянская армия была вынуждена полностью покинуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. К слову, в ходе 44-дневной войны азербайджанская армия могла войти в Ханкенди, но мы этого не сделали.

Как заявил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе международной конференции в освобожденной Шуше, для нас это было также и моральным вопросом. Мы не хотели видеть гибель мирных жителей в Ханкенди. При этом, ни у кого в Азербайджане нет сомнений в том, что Ханкенди в итоге снова перейдет под контроль нашей страны.

Как и Ходжалы. Это место совершения Геноцида против мирного азербайджанского населения в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Для того, чтобы флаг Азербайджана взвился в Ходжалы, Ханкенди, Агдере у нас есть все возможности. Сомневающимся в этом стоит напомнить итоги операции "Железный кулак", осуществленной в ходе 44-дневной войны. Они, в прямом смысле слова, убийственны для Армении, мирового армянства и всех их традиционных покровителей.

Напомню, что азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны были уничтожены 287 танков противника, 79 танков захвачено в качестве военных трофеев; уничтожено 69, захвачено 47 боевых машин пехоты противника, уничтожены 315, захвачено 37 пушек различного калибра, уничтожены 63 миномёта, 97 установок "Град", 2 установки РСЗО "Ураган", одна "ТОС", 2 ОТРК "Эльбрус", один тактический ракетный комплекс "Точка-У", 40 ЗРК "Оса", пять ЗРК "Тор", четыре ЗРК "Куб", один "Круг", 14 ЗРК "Застава", семь ЗРК С-300, 2 С-125, 4 "Смерч", 1 радиолокационная станция "Оборона", 1 радиолокационная станция "Небо-М", 5 самолётов Су-25, уничтожены 28 САУ "Акация" и "Гвоздика" противника, 5 захвачено в качестве военных трофеев, уничтожено 252 грузовика, 270 взяты в качестве военных трофеев.

Стоимость уничтоженной и взятой в качестве трофеев военной техники ВС Армении превысила 2,7 млрд долларов. Армянская армия понесла потери в живой силе, по разным оценкам, в 4500-6000 человек убитыми. Дезертирами стала армия в 10.000 армянских военнослужащих. Это был полный разгром - показательный, неизбежный и закономерный, после которого, раз и навсегда стало ясно, что мир в регионе будет установлен исключительно на условиях Азербайджана. Какие бы иллюзии на сей счет не питали армянские "реваншисты" и те внешние игроки, что рисуют перед Арменией очередной мираж.