Классическое failed statе: Армения в бесконечной погоне за миражами

Автор: Акпер Гасанов

Нынешний год выдался крайне сложным для всего мира. Не успела мировая экономика толком оправиться от последствий мер, вызванных распространением по планете пандемии коронавируса, как нагрянула широкомасштабная российско-украинская война. Практически не осталось государства, которое бы в той или иной степени не ощутило на себе последствия этой войны.

От Африки, куда традиционно экспортируется украинское зерно, до Китая. От США до стран-членов ЕС. Весь мир с ужасом ждет предстоящей зимы, экономикам ведущих государств мира, включая США, угрожает рецессия. А о том, что творится с экономикой России и говорить не стоит. И в этих условиях выигрывают страны, которые просчитали все возможные негативные сценарии развития собственных экономик.

Армения, ясное дело, к числу таких стран относиться не может по умолчанию. Она давно лишена как экономической, так и политической независимости. Ее государственные границы охраняют пограничники РФ, ее экономика просто не может развиваться в условиях самоизоляции. Официальный Ереван, имея реальный шанс сделать первый шаг к тому, чтобы выбраться когда-нибудь из ямы, идет на поводу у мил, живущих старыми мифами, основанными на туркофобии и азербайджанофобии.

Все эти постоянные разброд и шатания в поисках выбора нового патрона вызывают презрение. Быстрая смена вывесок и лозунгов, зашкаливающая лесть в отношении России и смена ее на проклятия в адрес РФ протекает на фоне анекдотических надежд армян на помощь со стороны Запада. Читая армянские СМИ поражаешься тому, сколь легко и просто развешивается на уши граждан страны-лузера новая увесистая лапша.

Ее смысл состоит в том, что в НАТО и ЕС спят и видят, когда у них появится возможность бросить все свои дела и принять в собственные ряды Армению. С ее разгромленной в ходе 44-дневной войны и позже армией, с ее ничтожно мелкой экономикой, с ее отсеченностью от всех региональных проектов. С ее членством в ОДКБ и ЕАЭС. Любой здравомыслящий человек подтвердит, что потуги РА носят обреченный характер.

По сути, РА напоминает героя анекдота, который выполнил желание того, кто выдавал себя за джина, а потом, не получив обещанного, услышал: "Такой большой, а в сказки веришь". Да, Армения пытается одновременно искать поддержки и у США и у Ирана! Комментаторы, явно соревнуясь в озвучивании нелепостей, утверждают, что и в Вашингтоне и в Тегеране спят и видят, как бы спасти РА.

О том, что в Иране сейчас вовсю идут протестные акции, в РА и думать не хотят. Там радуются возможности совершить новый забег за миражом. И этот же фокус в РА используют и в отношении России и иных стран-членов ОДКБ и ЕАЭС. Москва, Минск, Бишкек, Астана- все должны, именно должны, думать о путях спасения классического несостоявшегося государства.

Да, именно таковым является Армения. Ее экономика не скатилась в этом году в пропасть лишь по причине приезда в РА большого числа россиян. Которые привезли с собой деньги, которые покупают и снимают жилье, оживили торговлю. Самостоятельных рычагов для экономического роста у РА нет и быть не может. Ведь, по сути, РА превращена в региональный постоялый двор, не более того.

Но, что особо важно, из Армении продолжает уезжать население. Молодые армяне, видя бесконечную череду поражений своей страны в войнах, на политической, дипломатической арене, в экономике - просто делают ноги. В итоге, население РА сокращается. И это - главный показатель того, что Армения является классическим несостоявшимся государством.

Все составляющие failed state присутствовали в РА давно, едва ли не два десятка лет назад. Но ранее, отвечая на предостережения со стороны видевших закат армянского государства, в Ереване отвечали: "Зато мы захватили Карабах". Сейчас и этот аргумент отметен. Он растоптан, разорван в клочья героическими победами азербайджанской армии. Карабах-это Азербайджан. И отрицать это просто невозможно.

Потому, что на всех освобожденных территориях Азербайджана ведется колоссальная, поражающая всех своими темпами и качеством, работа. Один за другим вводятся в эксплуатацию международные аэропорты, пробиваются невероятные туннели, прокладываются шикарные дороги. Освобожденный Карабах будет туристическим центром Азербайджана, экономическим драйвером для нашей страны.

Азербайджан выстроил такую модель развития, при которой нам удается минимизировать последствия любых негативных процессов, протекающих в мире. Азербайджан является государством-созидателем. И потому к сотрудничеству с нами так стремятся все. А Армения изначально выбрала путь государства-разрушителя. И этот путь привел ее к статусу классического failed state.