Предпринимаем вместе с Азербайджаном шаги по восстановлению Шелкового пути

Вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии мы предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы стремимся превратить нашу страну в стратегический центр мировой торговли. Возросло значение коридора Восток-Запад. Мы вместе с Азербайджаном, Грузией и странами Центральной Азии предпринимаем шаги для восстановления исторического Шелкового пути", - сказал он.