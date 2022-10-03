https://news.day.az/politics/1500352.html Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником генштаба ВС Ирана
Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником генштаба ВС Ирана
3 октября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммедом Гусейном Багери.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре