Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана и начальником генштаба ВС Ирана

3 октября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммедом Гусейном Багери.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.