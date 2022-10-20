Миссия ЕС в Армении может стать бессрочной

"При необходимости можно обсудить продление мониторинговой миссии ЕС на границе".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что группа по подготовке работы наблюдательской миссии уже прибыла, сами 40 наблюдателей прибудут в ближайшее время и начнут мониторинг сроком на 2 месяца.

Пашинян также сказал, что в экспертном сообществе звучат предложения о том, чтобы продлить срок этой миссии или сделать ее бессрочной.

"Пока я сам не уверен в этом, но если мы увидим необходимость в этом, то не исключено, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса", - добавил он.