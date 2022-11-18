ЕС никогда не поддержит показуху Франции

Принятая 15 ноября Сенатом Франции резолюция - на самом деле беззубая показуха, которая позволяет Макрону и его сподвижникам выставить себя в выгодном свете перед армянской диаспорой, продемонстрировать, что Франция что-то значит на мировой арене и якобы ведет себя правильно.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя принятую накануне Сенатом Франции резолюцию, требующую введения санкций в отношении Азербайджана за "агрессию" против Армении.

По словам Цукерман, такие действия Парижу ничего не стоят, потому что у него и так не ахти какие отношения с Баку. Он изначально занял одностороннюю позицию. Что касается требования эмбарго на азербайджанский газ, то, как член Евросоюза, Франция в любом случае получит свое в случае газового кризиса. Так что двусторонние отношения с Баку на энергетический вопрос особо не влияют. Франция ведет себя так, потому что может позволить себе такую политику, ничем не рискуя, считает наша собеседница.

"Тут не имеет значения, поддержит ЕС эти угрозы или нет. Вряд ли Франция серьезно надеется на то, что во время энергетического кризиса, когда только недавно, наконец-то, заработал в полную силу Южный газовый коридор, ЕС наложит на важнейшего в этом вопросе союзника санкции, да еще на поставку энергоресурсов в критическую минуту. Наоборот, Франция рассчитывает как раз на обратное - на то, что ее действия проигнорируют и серьезных дипломатических, политических и экономических последствий для нее не будет. Очередной показушный сигнал о французской "добродетели" построен именно так, чтобы не сработать и не привести ни к каким практическим результатам. Тем не менее, без последствий этот шаг Парижа все же не останется, так как Франция в очередной раз продемонстрировала довольно предвзятую политику, рассчитывая, что, с одной стороны, от Баку можно ожидать помощи в трудную минуту, а с другой - можно публично с презрением относиться к Азербайджану и неуважительно вести себя по отношению к азербайджанским приоритетам", - сказала американский эксперт.

Одним словом, никакого риска для энергобезопасности Франции от такой резолюции Сената не ожидается, так как никакого эмбарго на энергоресурсы из Азербайджана со стороны ЕС не будет, подчеркнула Цукерман. Хотя Париж и хвастается своей атомной энергетикой, отметила она, на самом деле Франция все еще зависит от поставок нефти и газа, как и все другие европейские страны, и просто не может себе позволить такого поворота событий, когда один из немногих источников критически важного газа будет заморожен.

По мнению Ирины Цукерман, предпринятый Парижем шаг остается исключительно на национальном уровне и никак не отразится на политике ЕС. Франция вряд ли даже пытается внести подобный вопрос в повестку Европарламента, так как на самом деле не хочет его положительного решения.

"Думаю, если Баку поднимет шум, можно даже ожидать, что в адрес Франции прозвучит критика и из Евросоюза. Еще раз повторю - Европа просто не может позволить себе потерю Азербайджана как самого надежного и необходимого в нынешних условиях союзника в деле обеспечения европейской энергобезопасности.

Следует не забывать и о другом важном аспекте решения Сената - армянские лоббисты попросту кормят французскую систему за счет таких малозначащих политических демонстраций. Коррупция жива и процветает. На самом деле о какой-либо морали тут и говорить нечего. Не Франции осуждать за что-то Азербайджан. Колониальная французская политика тесно связана с правонарушениями во многих частях мира, не только в Алжире. Именно поэтому Франция быстро теряет позиции по всей западной Африке. А сегодня она пытается хоть как-то спасти свою репутацию якобы влиятельной державы через пустозвонство против Баку", - резюмировала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева