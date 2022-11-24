https://news.day.az/politics/1513806.html Минобороны Азербайджана опровергло фейк Армении
Минобороны Азербайджана опровергло фейк Армении
Распространенная минобороны Армении информация о якобы обстреле около 13:20 23 ноября со стороны подразделений азербайджанской армии и ранении армянского военнослужащего является ложной.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем распространенную информацию", - сказали в ведомстве.
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