Минобороны Азербайджана опровергло фейк Армении

Распространенная минобороны Армении информация о якобы обстреле около 13:20 23 ноября со стороны подразделений азербайджанской армии и ранении армянского военнослужащего является ложной.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем распространенную информацию", - сказали в ведомстве.