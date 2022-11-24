https://news.day.az/politics/1513996.html До сих пор в направлении высоты Сарыбаба обнаружены 1300 противопехотных мин - ФОТО
До сих пор в направлении высоты Сарыбаба обнаружены 1300 противопехотных мин - ФОТО
До сих пор в направлении высоты Сарыбаба обнаружены 1300 противопехотных мин.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал полковник-лейтенант азербайджанской армии Джавид Джаббаров, информируя военных атташе, находящихся с визитом в Лачине.
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