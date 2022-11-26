Азербайджан четко дал понять Ирану, что не отступит от своих интересов

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на международной конференции в Университете АДА дал четкое определение азербайджано-иранским отношениям. В период, когда иранское руководство поддерживало конструктивные отношения с Азербайджаном, Баку тоже старался развивать связи со своим южным соседом. Однако в последнее время, после прихода к руководству Эбрахима Раиси, отношения стали более чем натянутыми. И это по вине исключительно самой иранской стороны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя заявления, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Напомним, что глава государства, комментируя вопрос отношений между Баку и Тегераном, отметил, что работал с тремя бывшими президентами Ирана, и на протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. "Мы всегда отвечали и будем отвечать на любые антиазербайджанские шаги, будь то заявления или действия. Поэтому мы вынуждены были начать военные учения на границе с Ираном, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они - часть нашей нации", - заявил Президент Азербайджана.

По словам политолога, Азербайджан четко дал понять, что никакими силовыми методами Баку нельзя склонить к каким-то действиям. И что самое примечательное - до сих пор так и не ясно до конца, чего именно хочет от нас Иран, заметил наш собеседник.

"Чего добился Иран своими действиями? Того, что во внешнеполитическую повестку Азербайджана теперь включено понятие "соотечественники в Иране и их культурные права". Президент Ильхам Алиев на различных платформах уже говорит о культурных правах азербайджанцев в Иране, которые являются частью нашего народа и имеют право на обучение на родном языке. Данные права также закреплены в Конституции ИРИ, но, к сожалению, не реализуется.

Если Иран будет подходить к вопросам конструктивно и рационально, он, несомненно, от сотрудничества со странами Южного Кавказа и соседствующими с ними региональными силами получит только дивиденды. В частности, это касается участия в таких проектах, как Север-Юг, как Зангезурский коридор. И тут все зависит только от воли самого Ирана, от того, как в Тегеране пожелают развивать отношения с Азербайджаном. Если подход Тегерана будет позитивным, то все будет хорошо, если нет - развитие ситуации будет на их совести", - сказал профессор сеульского университета.

Лейла Таривердиева