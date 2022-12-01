Иран перебросил террористов в Карабах

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пропустили 14 граждан иностранных государств на территорию Карабахского региона. Есть информация, что они являются сотрудниками спецслужб иностранных государств или других соответствующих организаций.

В распоряжении Qafqazinfo оказалась новая информация в связи с незаконным прибытием иностранных граждан на территорию Карабаха, передает Day.Az.

Сообщается, что 14 человек, допущенных на территорию Карабаха, являются гражданами Ирана. Они прибыли в Ханкенди около 13:00-14:00 24 ноября в одном транспортном средстве через пост миротворцев и в настоящее время находятся там.

Серийный номер автомобиля Mercedes-Benz, на котором иранцы пересекли пост, 34-QA-444.

Примечательно, что 12 из 14 человек - выходцы из одного региона Ирана - города Изе на юго-западе страны. Отметим, что большинство населения провинции Хузестан, где расположен Изе, составляют армяне и армянский язык является здесь одним из широко распространенных.

Но почему эта группа из 14 человек прибыла в Карабахский регион Азербайджана и какова цель этого секретного визита?

По имеющейся информации, иранцы были направлены для проведения среди армянских террористических группировок, которые чувствуют себя очень комфортно на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, диверсионных учений и подготовки конкретных операций. Кроме того, сообщается, что они могут обучать оставшиеся в Карабахе террористические группировки использованию оружия иранского производства.

Не вызывает сомнений, что эти лица являются сотрудниками спецслужб ИРИ - неслучайно 12 из 14 человек родом из города Изе. По некоторым данным, в этом городе находится секретная база иранских спецслужб, специализирующихся на террористических диверсиях.

Похоже, что тегеранский режим, который все еще не может смириться с результатами 44-дневной войны и продолжает терять влияние в регионе, в настоящее время прорабатывает план по превращению территории, временно контролируемой российскими миротворцами, в гнездо терроризма.

Наверняка жесткая реакция официального Баку на этот вопрос не заставит себя долго ждать. Иранская сторона должна как можно скорее прояснить ситуацию: с какой целью эти люди тайно прибыли на территорию Азербайджана, кто их послал и в чем состоит их миссия?

А российские миротворцы еще раз показали, что временно контролируемую ими территорию, по сути, они вообще не "контролируют".