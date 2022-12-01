Иран перебросил террористов в Карабах - куда смотрят российские миротворцы?
Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пропустили 14 граждан иностранных государств на территорию Карабахского региона. Есть информация, что они являются сотрудниками спецслужб иностранных государств или других соответствующих организаций.
В распоряжении Qafqazinfo оказалась новая информация в связи с незаконным прибытием иностранных граждан на территорию Карабаха, передает Day.Az.
Сообщается, что 14 человек, допущенных на территорию Карабаха, являются гражданами Ирана. Они прибыли в Ханкенди около 13:00-14:00 24 ноября в одном транспортном средстве через пост миротворцев и в настоящее время находятся там.
Серийный номер автомобиля Mercedes-Benz, на котором иранцы пересекли пост, 34-QA-444.
Примечательно, что 12 из 14 человек - выходцы из одного региона Ирана - города Изе на юго-западе страны. Отметим, что большинство населения провинции Хузестан, где расположен Изе, составляют армяне и армянский язык является здесь одним из широко распространенных.
Но почему эта группа из 14 человек прибыла в Карабахский регион Азербайджана и какова цель этого секретного визита?
По имеющейся информации, иранцы были направлены для проведения среди армянских террористических группировок, которые чувствуют себя очень комфортно на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, диверсионных учений и подготовки конкретных операций. Кроме того, сообщается, что они могут обучать оставшиеся в Карабахе террористические группировки использованию оружия иранского производства.
Не вызывает сомнений, что эти лица являются сотрудниками спецслужб ИРИ - неслучайно 12 из 14 человек родом из города Изе. По некоторым данным, в этом городе находится секретная база иранских спецслужб, специализирующихся на террористических диверсиях.
Похоже, что тегеранский режим, который все еще не может смириться с результатами 44-дневной войны и продолжает терять влияние в регионе, в настоящее время прорабатывает план по превращению территории, временно контролируемой российскими миротворцами, в гнездо терроризма.
Наверняка жесткая реакция официального Баку на этот вопрос не заставит себя долго ждать. Иранская сторона должна как можно скорее прояснить ситуацию: с какой целью эти люди тайно прибыли на территорию Азербайджана, кто их послал и в чем состоит их миссия?
А российские миротворцы еще раз показали, что временно контролируемую ими территорию, по сути, они вообще не "контролируют".
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