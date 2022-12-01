Обсуждено развитие ВМС Азербайджана и Пакистана - ФОТО
В Баку прошла встреча командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны, сначала в ВМС состоялась официальная церемония встречи. Командующий ВМС Пакистана прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран. Был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.
Затем глава пакистанской делегации оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".
Поприветствовав гостей, командующий ВМС вице-адмирал С.Бекиров отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере основано на дружественных и братских отношениях.
Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС.
Поблагодарив за оказанное гостеприимство, адмирал Ниази подчеркнул важность работы, проводимой в направлении дальнейшего развития ВМС обеих стран.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о расширении сотрудничества между ВМС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и других областях.
Затем был проведен осмотр военных кораблей, делегация была проинформирована об их тактико-технических характеристиках, а также о размещении и питании экипажей.
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