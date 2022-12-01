Джейхун Байрамов проинформировал норвежского коллегу о провокациях Армении

1 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Норвегии Анникен Уитфельдт в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также региональная и международная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя странами, отношения развивались по различным направлениям, в частности в области энергетики, нефтяной и газовой промышленности.

Также министр проинформировал о региональной ситуации в постконфликтный период, миротворческих усилиях Азербайджана в регионе, провокациях армянской стороны, невыполнении ею обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в том числе о минной угрозе.

Министр Анникен Уитфельдт отметила, что мероприятия, проведенные в текущем году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, способствовали дальнейшему расширению сотрудничества. Она подчеркнула, что Норвегия приветствует усилия по снижению напряженности и установлению мира в регионе. В частности, была выражена важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.