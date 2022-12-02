Милли Меджлис осудил резолюцию Национальной ассамблеи Франции

Принятая 30 ноября Национальной ассамблеей Франции резолюция, демонстрирующая предвзятую, откровенно враждебную позицию в отношении Азербайджана, была осуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

Как сказал на заседании председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров, Франция всегда демонстрировала двуличие.

"Национальная ассамблея Франции, как и Сенат, приняла аналогичную резолюцию. Они "обеспокоены" "судьбой армян", но почему они были равнодушны в течение 30 лет к судьбе около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев? Почему Франция препятствует проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном?! Сегодня 14 африканских стран платят налоги в государственный бюджет Франции. В этом ее "справедливость"?!" - сказал он.

Другие выступающие также говорили о том, что Франция подобными предвзятыми шагами распространяет шовинистические идеи на международном уровне, воодушевляет сепаратистские и реваншистские силы. Принятие Францией абсурдной резолюции является проявлением неуважения к международному праву. Франция наносит серьезный удар по усилиям по установл