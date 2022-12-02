Предвзятая резолюция Нацассамблеи Франции – неуважение к принципам международного права

Принятие 30 ноября Национальной ассамблеей Франции предвзятой резолюции против Азербайджана является, прежде всего, неуважением к фундаментальным принципам международного права. Также принятие документа, составленного на основе необоснованных, совершенно абсурдных соображений - очередной удар, нанесенный Францией по отношениям с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По его словам, эта резолюция, полностью искажающая реалии на Южном Кавказе и направленная против усилий по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, является еще одним проявлением проводимой на протяжении длительного периода предвзятой политики Франции.

"Общее содержание и отдельные положения резолюции не только направлены против инициатив, нацеленных на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, но и еще больше подрывают и без того хрупкое доверие азербайджанской общественности к Франции. К сожалению, эта страна, имеющая серьезные возможности влияния на Армению, в течение 30 лет демонстрировала безразличие к факту оккупации азербайджанских земель. Франция также оставалась равнодушной к трагическим последствиям артиллерийских и ракетных атак Армении на мирных жителей Азербайджана во время 44-дневной войны. После войны эта страна ни разу не выразила опасений по поводу минной угрозы, которая привела к гибели или ранениям около 270 граждан Азербайджана. Франция никак не реагировала, не делала никаких призывов по вопросу выяснения судьбы около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в годы первой Карабахской войны. Все это является проявлением пренебрежительного отношения Франции к правам человека, международным нормам. Страна, совершившая геноцид в Алжире и других регионах Африки, не имеет права обвинять другие страны в "военной агрессии". Принятие Национальной ассамблеей Франции подобной резолюции еще раз подтверждает, что эта страна не может смириться с новыми реалиями, созданными исторической победой Азербайджана в 44-дневной войне. Поддержка этой резолюции представителем французского правительства только подтвердила то, что эта страна не заинтересована в мире между Азербайджаном и Арменией, формировании атмосферы доверия", - сказал Мамедов.

Он отметил, что члены обеих палат парламента Франции предпринятыми шагами, препятствующими мирному процессу в регионе Южного Кавказа, раскрыли истинные намерения своей страны.

"К сожалению, эти намерения не служат установлению мира в регионе, благополучию и безопасности народов", - сказал Мамедов.