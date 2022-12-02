Лицемерная политика и напрасные надежды Армении: в чем суть заявлений главы МИД России?

Автор: Акпер Гасанов

В целом и в частности - это очень разные понятия. В целом, к позиции России по урегулированию карабахского конфликта в Азербайджане есть куча обоснованных претензий. К примеру, мы помним, что в ходе 44-дневной войны из РФ в Армению летали самолеты с оружием и "добровольцами". Мы видели, что Россия активно вооружала РА на протяжении десятилетий.

Абсолютно все трофейное оружие, что было продемонстрировано на Параде Победы в Баку и сейчас можно увидеть в Парке военных трофеев в нашей столице - российского производства. Включая ракету оперативно-тактического комплекса "Искандер-Э", которая была нацелена армянской стороной вовсе не в зону боевых действий , а на Баку. Поразить ее удалось с помощью израильского зенитно-ракетного комплекса Barak-8, приобретенного в 2018 году.

Россия не осудила Армению за бомбардировки Гянджи, осуществленные с применением баллистических ракет и реактивной артиллерии, которые имели место 4, 8, 11 и 17 октября 2020 года. В их результате погибли 32 мирных жителя, десятки получили ранения. Кроме того, 27-28 октября 2020 года ВС Армении подвергли артиллерийскому и ракетному обстрелу мирный город Азербайджана Барду, в результате чего погибли 27 человек, еще 1056 получили ранения. И тут Россия промолчала, не осудив Армению за столь варварские методы ведения войны.

Плюс, можно вспомнить о том, что все годы существования Минской группы ОБСЕ, Россия ниразу не выступила с предложением ввести санкции против Армении за оккупацию азербайджанских территорий за игнорирование резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в которых черным по белому было прописано требование о незамедлительном выводе всех армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Наконец, у официального Баку было и остается немало вопросов к деятельности российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана. Официальный Баку не раз подчеркивал важность соблюдения всех пунктов подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года заявления, в том числе и пункта, согласно которому все армянские незаконные вооруженные формирования должны быть выведены параллельно с размещением российских миротворцев. Этот пункт до сих пор не выполнен.

Плюс сегодня появилась новость о том, что российские миротворцы пропустили 14 граждан иностранных государств на территорию Карабахского региона. Есть информация, что они являются сотрудниками спецслужб иностранных государств или других соответствующих организаций. Все это наложилось на игнорирование российской стороной неоднократных требований Министерства обороны Азербайджана по поводу использования руководством миротворческого контингента вымышленных армянских названий.

Наше оборонное ведомство настойчиво отмечает, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 30.11.2022 г., опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, территория, упоминаемая как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указанных как "Мардакерт" и "Мартуни", - Агдере и Ходжвавенд.

То есть, как видим, в целом у Азербайджана есть вопросы к российской стороне и официальный Баку их открыто озвучивает. Открыто подчеркиваю еще раз, а не закулисно. В этом наше принципиальное отличие от армянской стороны. О том, как она пытается действовать, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, еще в 2012 году РФ выступала с предложениями по урегулированию карабахского конфликта.

"Концепция была очень простая: армяне уходят из пяти азербайджанских районов вокруг Карабаха, оставляя за собой два района, которые соединяют Армению с Карабахом, а судьба этих двух районов, а они азербайджанские, никто это не оспаривает, но судьба этих двух районов, остающихся азербайджанских районов, будет определяться в увязке по времени, с определением статуса Карабаха. Вот тогда появилась впервые концепция оставить статус на потом. И на потом подразумевалась на следующие поколения, образно говоря", заявил глава МИД РФ.

Армяне на это не согласились. Они верили в то, что оккупация наших земель будет длиться вечно. Они убедили самих себя в том, что мировое сообщество рано или поздно согласится с фактом оккупации наших земель и признает "арцах". Они явно недооценили Азербайджан, который всегда старался до последнего избежать войны. Потому, что война - это жертвы, смерть, трагедии, разрушения.

В этой связи хочу напомнить то, о чем заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в августе во время выступления на конференции в Шуше. "Во время войны азербайджанская армия была очень близка к тому, чтобы войти в Ханкенди, но мы этого не сделали. Конечно, это было очень трудное решение с военной точки зрения, но для нас это был и моральный вопрос. Мы не хотели видеть гибель гражданского населения в Ханкенди", - заявил Х.Гаджиев.

Ровно по этому, исходя из гуманных соображений, Азербайджан всегда, как мог, оттягивал принятие решения по жесткому ответу на многочисленные провокации с армянской стороны. Руководство страны думало о том, как сохранить жизни, как избежать кровопролития. Но именно армянская сторона вынудила Азербайджан воспользоваться своим законным правом по восстановлению территориальной целостности военным путем.

Именно об этом, по сути, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он же подчеркнул, что Баку готов предоставить армянам Карабаха права, которыми обладают другие граждане Азербайджана. То есть, по сути повторил позицию официального Баку. При этом, указав на то, что официальный Ереван вынужден согласиться с тем, что никакого особого статуса для армян Карабаха быть не может.

"Не зря же армянское руководство в последнее время говорит не столько о статусе, сколько о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе", - отметил Лавров. Так что, все попытки манипуляции с армянской стороны - смешны, нелепы, провокационны и легко могут быть опровергнуты всеми, кто вовлечен в процесс переговоров. Впрочем, самое важное глава МИД РФ заявил в ином своем утверждении.