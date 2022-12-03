Каждый район Азербайджана как центр благополучия и комфорта

Автор: Лейла Таривердиева

Развитие регионов - это одна из стратегических задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым. В настоящее время продолжается реализация Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы. Об успешности этого процесса можно судить по тому, как преображаются регионы страны. Недавно к этой программе присоединилась и Госпрограмма Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики. Конечно, восстановление освобожденных районов - задача первостепенная, но это не значит, что другим регионам страны главой государства уделяется меньше внимания. Ни в коем случае. Мы видим, как хорошеют районные центры и села, с каким успехом решаются инфраструктурные задачи, ездим по современным дорогам. Сегодня Азербайджан превращается в страну повсеместной благоустроенности. В стране практически не осталось мест, куда нельзя было бы добраться по хорошей дороге. Как раз в эту пятницу Президент Ильхам Алиев открыл новую транспортную артерию, соединяющую Шекинский и Огузский районы.

Развитие регионов это, конечно же, не только новые дороги и предприятия. Это еще и развитие туристической сферы, которая, в свою очередь тесно связана с поддержкой историческому и культурному наследию. Шекинский район - один из самых известных и часто посещаемых иностранцами туристических центров страны. Он отличается большим разнообразием исторических объектов. В январе 2016 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об охране исторической части города Шеки". За шесть лет проделана огромная работа. И не случайно программа поездки главы государства в Шекинский район была связана с историческим наследием Азербайджана.

Забота об историческом наследии - процесс, который идет в Азербайджане повсеместно и на постоянной основе. И порой речь даже может идти о сенсациях. Например, научные исследования и серии генетических анализов, проведенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, позволили установить, что останки, обнаруженные ранее при раскопках в комплексе ханской мечети Шеки, принадлежат хану Шекинского ханства Мухаммедгусейну Муштагу. При поддержке Фонда Гейдара Алиева из фрагментов обнаруженного скелета были взяты образцы и отправлены для радиоуглеродного и генетического анализа в Великобританию, в лабораторию Оксфордского университета. Соответствующее научное заключение дал Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, а исследования были проведены в Австрии, Великобритании, Эстонии и Турции. Это действительно большое событие и взнос в копилку историографии Азербайджана.

В ходе нынешней поездки в Шеки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, проведенными в комплексе мечети и кладбища шекинских ханов.

Ханская мечеть, построенная в 1769-70 годах в квартале Базарбашы, является одним из лучших архитектурных творений времен правления Мухаммеда Хусейн-хана. Рядом с мечетью расположено кладбище с надгробиями, украшенными особыми узорами и орнаментом. Здесь похоронены шекинские ханы, члены их семей и родственники. В советское время мечеть вначале использовалась как склад, затем как "Дом интеллигенции". В 1994 году мечеть была отремонтирована местными жителями. В настоящее время Ханская мечеть, а также кладбище и минарет перед мечетью находятся под государственной охраной.

В рамках реставрационных работ, начатых Фондом Гейдара Алиева в 2021 году, на первом этапе в комплексе ханской мечети были проведены 3D измерения, который позволили установить первоначальный облик памятника. Были отсканированы строения, находящиеся на территории, - основное здание мечети и минарет, подсобные постройки, ограда территории комплекса и кладбище. На этой основе была подготовлена 3D модель мечети. Реставрация велась в соответствии с полученными данными, очень аккуратно и избирательно. То есть стены не сносились и не строились заново, а заменялись отдельные кирпичи, производилась изоляция от эрозии. Окна, ранее выполненные с использованием шебеке, получили свой первоначальный вид. И только потолок архитекторам пришлось додумывать самим, потому что не сохранилось никаких его изображений. Потолок в Ханской мечети собран в стиле, использованном в мечети Гёдек минаре и во Дворце шекинских ханов. Внутренние и внешние стены здания реставрированы по фотоснимкам 1961 года.

Ханская мечеть и кладбище являются составной частью Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш". Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с ведущимися здесь ремонтно-реставрационными работами.

Это наиболее древняя часть города Шеки. Заповедник включает Шекинскую крепость с расположенным в ней Дворцом шекинских ханов, Дом Шекихановых, мечети, бани, главную торговую улицу, вдоль которой размещены караван-сараи и лавки ремесленников. Вокруг этой торговой улицы концентрируются мехелле, сохранившие старые названия: Гилейли, Гырычы, Гуллар, Дулузлар, Агванлар, Отаг-Эйши, Сары-торпаг и другие. Ранее уже были отреставрированы комплекс Ашагы Кярвансарай, Дом Шекихановых, дом-музей Ахундзаде, некоторые старинные улицы. "Юхары Баш" был объявлен архитектурным заповедником в 1968 году. В 2001 году Азербайджан подал заявку на включение исторической части города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восемнадцать лет спустя, в июле 2019 года вопрос был, наконец, решен. А в январе 2020 года "Юхары Баш" был присвоен статус Национального заповедника.

В одном из исторических зданий располагается мастерская шебеке, в которой работают высокопрофессиональные мастера, владеющие всеми секретами этого уникального искусства. Здание в настоящее время реставрируется и по завершении работ станет "Домом шебеке", при котором будет действовать также учебный центр. Первые лица государства побывали в мастерской, побеседовали с мастерами. В ходе беседы было отмечено, что Ханский дворец тоже нуждается в ремонте. Ремонтироваться будут и тамошние знаменитые панели шебеке, и за поиском профессионалов этого дела далеко ходить не надо будет - они уже работают в Шеки.

Кто бывал в Шеки, обязательно осматривал и храм, расположенный недалеко от Ханского дворца. Этот храм был построен в начале XIX века в стиле архитектуры церквей древней Кавказской Албании. В XIX веке в здании функционировала православная церковь, в советское время оно использовалось в качестве склада и для других целей. А в последние 30 лет здесь располагался Шекинский музей народно-прикладного искусства. В настоящее время в здании идут реставрационные работы. Государственное агентство по туризму продолжает ремонтно-реставрационные работы и в некоторых исторических зданиях, расположенных внутри крепостных стен.

Поездка первых лиц государства в Огузский район была посвящена уже иной - социально-экономической тематике. Обновленная дорога Шеки-Огуз, образно выражаясь, перенесла из прошлого в настоящее.

Дорога Шеки-Огуз является продолжением автодороги республиканского значения Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки. 7,5-километровый участок дороги общей протяженностью 47,2 километра реконструирован в соответствии с 1-й, 26,1-километровый участок - 2-й, 13,6-километровый участок - 3-й техническими категориями. Кроме того, проект включает капитальный ремонт въездных дорог в города Огуз и Шеки, а также Шекинской кольцевой дороги. Построен новый мост над рекой Зейзидчай протяженностью 22 метра, отремонтированы мосты через реки Дашагыл, Кюнгют, Киш, Гурджаначай общей протяженностью 630 метров. Новая трасса отвечает современным стандартам, обеспечивая комфорт для водителей и пассажиров.

В Огузе глава государства принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций "Огуз-1", "Огуз-2", "Огуз-3" на реке Дашагыл и напрезентации водозаборных установок. Три ГЭС имеют общую установленную мощность в 3,6 МВт, каскад имеет 8 гидроагрегатов. На трех малых ГЭС ежегодно можно получать до 15 миллионов КВт-часов электроэнергии. Общая потребность в энергии Огузского района с населением 44 тысячи человек составляет 5-6 МВт, и новый гидроузел внесет свой вклад в решение вопросов энергоснабжения. Помимо генерации электроэнергии, проект также внес вклад в водоснабжение района. Кроме того, новый каскад будет производить экологически чистую энергию и способствовать увеличению доли "зеленой энергетики" в стране, что, как известно, поставлено Президентом Азербайджана в качестве одной из основных задач. Отметим, что за последние два года в рамках этой инициативы в страны уже построены или продолжают строиться 14 малых ГЭС суммарной мощностью свыше 50 мегаватт.

Одним из наиболее перспективных агропромышленных объектов данного региона является агропарк "Шеки-Огуз". Оба района обладают плодородными землями и богатыми аграрными традициями. Шеки-Загатальский экономический район, в который входит и Огуз, в целом славится своими орехами, табаком и продуктами животноводства.

В ходе поездки в Шекинский район Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory, построенном в селе Орта Зейзид. В этот же день, уже в Огузе глава государства побывал в агропарке "Шеки-Огуз" и ознакомился с организацией условий для обеспечения оросительной водой угодий агропарка.

Агропарк, созданный на площади 11 тысяч гектаров (9700 гектаров приходятся на Шекинский район), функционирует в сфере садоводства и земледелия. Здесь разбиты ореховые, миндальные и оливковые сады, выращиваются зерновые культуры. Все началось с того, что в 2017 году ООО "Агроинкишаф 2017" в целях организации промышленного производства орехов решило перенять и применить в Азербайджане опыт фермерских хозяйств США и австралийской компании Webster. В ходе посещения агропарка глава государства заложил фундамент завода по очистке, промывке и сушке орехов. Завод спроектирован на основе международных стандартов в сотрудничестве с американской компанией. На первом этапе планируется собирать 10 тысяч тонн орехов.

В настоящее время на территории агропарка произрастает миндаль четырех сортов и оливки двух сортов. Площади миндальных и оливковых садов продолжают расширяться, а первые урожаи уже проданы перерабатывающим компаниям.

В Огузе Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии яслей-детского сада, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева и рассчитанного на 100 мест. В яслях-саду созданы все условия для обучения, развития, отдыха и питания детей.

Всего один день - и столько сделано. Поездка в Шеки и Огуз, как мы уже отметили выше, позволила охватить и прошлое, и настоящее. Однако можно говорить о том, что первые лица страны познакомились и с будущим этого региона. Потому что новые проекты это очередной шаг в будущее, это рабочие места, это повышение уровня благосостояния людей. Шекинский и Огузский районы в этом плане не отстают от других регионов, а в чем-то даже опережают.

И, к тому же, уже неоднократно доказано, что личный контроль за реализацией проектов Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой - это залог того, что задуманное будет реализовано в срок и на самом высоком уровне.