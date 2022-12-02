https://news.day.az/officialchronicle/1516349.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с жителями города Шеки - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились и побеседовали с жителями города Шеки - ФОТО
В ходе поездки в город Шеки, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с жителями города, побеседовали с ними и сфотографировались на память.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Instagram написала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
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