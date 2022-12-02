Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шекинский район

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева совершили поездку в Шекинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Шеки и возложили к нему цветы.

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