Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке "Шеки-Огуз"

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке "Шеки-Огуз" Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Агроинкишаф 2017" в Огузском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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