https://news.day.az/officialchronicle/1516310.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке "Шеки-Огуз"
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке "Шеки-Огуз"
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в агропарке "Шеки-Огуз" Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Агроинкишаф 2017" в Огузском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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