https://news.day.az/politics/1516527.html Мы уважаем азербайджанские топонимы - Андрей Волков - ВИДЕО
Мы уважаем азербайджанские топонимы - Андрей Волков - ВИДЕО
Мы уважаем азербайджанские топонимы.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам командующий временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.
"Мы пишем все топонимы с названиями, присланными нам азербайджанской стороной. Но, к сожалению, этих названий не придерживаются на сайте Минобороны России. Но, как я уже говорил, мы, миротворцы, все топонимы указываем правильно. Вы можете проверить", - добавил он.
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