Мы уважаем азербайджанские топонимы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в субботу журналистам командующий временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков.

"Мы пишем все топонимы с названиями, присланными нам азербайджанской стороной. Но, к сожалению, этих названий не придерживаются на сайте Минобороны России. Но, как я уже говорил, мы, миротворцы, все топонимы указываем правильно. Вы можете проверить", - добавил он.