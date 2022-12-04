От отрицания к принятию: неизбежный финал для галлюцинирующих армян

Автор: Акпер Гасанов

Американский психолог швейцарского происхождения Элизабет Кюблер-Росс является создательницей концепции психологической помощи умирающим больным и исследовательницей околосмертных переживаний. Её книга "О смерти и умирании" 1969 года стала бестселлером в США. Вспомнил я о ней неспроста. Ведь, из наблюдений за реакцией больных после оглашения им смертельного диагноза Кюблер-Росс выделила пять стадий.

Первая стадия- отрицание. Это когда больной не может поверить, что это действительно с ним случилось. Вторая стадия- гнев. Тут имеет место возмущение работой врачей, ненависть к здоровым людям. Третья стадия- торг. Происходит попытка заключить сделку с судьбой. Больные загадывают, допустим, что они поправятся, если монетка упадет орлом. Четвертая стадия- депрессия. Это отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни. Ну и наконец пятая стадия- принятие. "Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Теперь я могу умереть", так она звучит.

Карабахские сепаратисты, подпевающие им "реваншисты" из числа армянских оппозиционеров, находятся на стадии депрессии. Этим они отличаются от представителей действующей армянской власти, которая прошла все указанные выше стадии и теперь приняла новую реальность. Согласно которой Азербайджан является государством, позиция которого принимается всем мировым сообществом. Принимается потому, что она базируется на международном праве.

Плюс, безусловно, Азербайджан является политическим, экономическим и военным лидером в регионе Южного Кавказа. Наша страна проводит действительно независимую внешнюю политику, увеличивая свою геополитическую значимость в мире. Итогом всех этих процессов стало то, что территориальная целостность Азербайджана признана всем миром, тогда как "арцах" не признало ни одно государство.

Азербайджан успешно противостоит проискам мирового армянства, четко ставя свои условия в переговорном процессе и достигая этого. В частности, официальный Баку заявил, что Франция и ее президент Эммануэль Макрон лишили себя права участвовать в дальнейшем ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией. И эта позиция нашей страны стала определяющей.

То же самое произошло и в минувшую субботу. Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Госслужбы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО "АзерГолд" направились на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Направились они туда к ужасу карабахских сепаратистов, устроивших истеричный вопль по этому поводу, который сопроовождался бесмысслеными сетованиями на российских миротворцев.

Бессмысленными эти требования были потому, что представители властей Азербайджана высказали серьезные опасения тем фактом, что в зоне временного размещения РМК продолжается незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых. Проще говоря, на азербайджанской территории идет грабеж азербайджанских же природных ресурсов. Сам факт которого доказывает примитивную ложь российского засланца в Ханкенди Рубена Варданяна.

В интервью RTVI, напомню, он лепетал откровенную чушь про то, что у "арцаха" достаточно хороший собственный бюджет. Варданян врал, что доходы налогоплательщиков из числа карабахских сепаратистов полученные сборы налогов и другие доходы позволяют реализовывать большое количество программ. В реальности, все гораздо проще- продолжается грабительская и незаконная добыча полезных ископаемых, в частности золота, в зоне временной ответственности российских миротворцев.

К ним, конечно же, есть большой список вопросов. Но в любом случае, реакция Азербайджана на происходящее - правильная и обоснованная. Соответственно, никакие российские миротворцы, не говоря уже про карабахских сепаратистов, априори не вправе и не в состоянии были бы воспрепятствовать действиям делегации из Баку. Это понимали представители нынешнего руководства РА и потому они сидели и помалкивали.

При этом нашлись те, кто все еще находится на стадии депрессии, отчаяния и ужаса при виде того, как рушатся их очередные мифы. В частности, руководитель центра стратегических исследований Альвина Агабабян озвучила ряд поистине шокирующих, с точки зрения неадекватности, заявлений. Начав с утверждения, что "азербайджанские военнослужащие перекрыли единственную дорогу, соединяющую "арцах" с Арменией.

Выдавать азербайджанских экологов за военнослужащих - это слишком даже для дамы, проживающей в Армении. Мадам Агабабян упорно верит в существование мифического "арцаха", несмотря на полнейшее отсутствие поводов для такого рода галлюцинации. Впрочем, она умудрилась договориться до полнейшей ахинеи. Она возмущается обоснованным требованием азербайджанской стороны о предотвращении несанкционированной Баку, незаконной добыче золота на рудниках карабахскими сепаратистами.

Она считает, что таким образом Азербайджан "усиливает фактор экономического давления, пытаясь закрытием важнейших экономических объектов поставить "арцах" перед экономической катастрофой". Слов, как видим, много. Проще было бы сказать лаконичнее- Баку препятствует грабежу. А мадам Агабабян возмущается и требует не лишать сепаратистов этого "права". Отдельный "привет" передавая Варданяну с его сказками про "бюджет" сепаратистов. Он, как видим, складывается из варварского грабежа наших земель.

Чему, безусловно, скоро будет положен конец. И комплекс мероприятий в этой связи уже начался. Вот и по итогам визита делегации из Баку, их переговоров с российскими миротворцами стороны подчеркнули необходимость проведения соответствующего мониторинга. В результате переговоров начата подготовка соответствующей дорожной карты. Об этом было объявлено открыто. Но персонажи, вроде дамы, которая именуется целым руководителем армянского центра стратегических исследований, пока не перешли от стадии депрессии к стадии принятия существующих реалий. Ничего, придут. Причем, гораздо раньше, чем они могут представить.