Армянский спор между вынужденными реалистами и фантастами

Автор: Акпер Гасанов



В Армении углубляется кризис между вынужденными реалистами и фантастами. В роли первых выступают представители армянской власти вообще и от правящей партии "Гражданский договор". В роли вторых же выступают представители армянской оппозиции, в диапазоне от дашнаков до партий, возглавляемых Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Артуром Ванецяном и прочими "лопнувшими шариками" армянской политики. Плюс, видна и рука России, которая явно подыгрывает "реваншистам" и карабахским сепаратистам.

Приведу ряд доказательств. Сегодня сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и ЗАО "AzerGold" посетили территорию между городами Ханкенди и Шуша, которая временно находится под контролем российских миротворцев. Сделано это было в рамках расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и экологических последствий этой деятельности на указанных территориях.

Уже есть немало сведений о том, что карабахские сепаратисты, с молчаливого, как минимум, согласия российских миротворцев, продолжают грабеж наших земель, извлекая и продавая полезные ископаемые, в частности, золото. Наша делегация провела переговоры с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в Ходжалы. В результате обсуждений начата подготовка дорожной карты с участием Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и других учреждений для проведения работ по указанным направлениям деятельности.

То есть, Азербайджан проявил жесткость и принципиальность, исходя из простого и очевидного постулата, согласно которому любая наша делегация может отправлять комиссию из Баку в любой проблемный, с нашей точки зрения, регион республики. А Ханкенди и Ходжалы - это территории, входящие в Карабахскую экономическую зону. Кто начал верещать по этому поводу? Правильно - карабахские сепаратисты и ереванские "реваншисты".

Никто из руководителей правящей в Армении партии "Гражданский договор" и звука не издал. В том числе и потому, что по итогам четырехсторонней встречи руководителей Азербайджана и Армении с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля за счет привлечения к процессу и президента Франции Эммануэля Макрона в Праге был подписан документ, согласно которому стороны подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Как известно, в Алма-Атинской декларации прописаны обязательства государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников, то есть существующих границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что все те земли, что она более четверти века держала под оккупацией, являются азербайджанскими. Все, финита ля комедия. После подписания данного документа у армянского руководства, как и у их покровителей, просто нет никакой возможности возражать на обоснованные требования официального Баку.

И именно поэтому сегодня промолчали в руководстве Армении и партии "Гражданский договор". Поэтому же бесполезной, обреченной на провал была инициатива "реваншистов", в число которых входит фракции оппозиционного блока "Армения", которая и созвала внеочередное заседание Национального собрания. "Реваншисты" потом долго истерили по поводу предложения фракции правящей партии "Гражданский договор" удалить из текста заявления слова "республика", "арцах", и заменить на "армяне Карабаха" и исключения из текста пунктов о реализации права на самоопределение и обязательствах Армении.

Иначе просто не могло быть. Ведь, займи правящая в Армении партия одинаковую с "реваншистами" позицию, с премьер-министра Никола Пашиняна спросили бы везде - от Москвы до Вашингтона, от Брюсселя до Парижа. Тут даже его сомнительного таланта "финтить ушами" было бы явно недостаточно для оправданий. Именно об этом же, просто выбирая максимально обтекаемые слова и словосочетания, заявила в интервью радиостанции "Свобода" депутат от правящей партии "Гражданский договор" Мария Карапетян.

"Конечно, Армения привержена защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, но мы не собираемся делать это за счет Армении. И в этом вопросе мы не можем согласиться с оппозицией - насколько Армения в данном процессе должна быть активной стороной конфликта со своей территорией, населением и всем, и насколько она должна гармонизировать свои позиции с позициями международного сообщество", - подчеркнула она.

Иными словами, Карапетян всего-лишь констатировала, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Ни одно государство мира не признало ранее, не признает сейчас и никогда не признает плод фантазии мирового армянства под названием "арцах". По сути, Карапетян призвала всех фантастов, иначе именуемых "реваншистами", что нужно быть реалистами.

Этот ее призыв актуален как для армянской оппозиции, так и для карабахских армян и гастролеров из Москвы, в виде того же олигарха Рубена Варданяна. Актуален и для российских миротворцев, которые слишком часто закрывают глаза на очевидные преступления, происходящие в зоне их ответственности. Азербайджан все видит и обладает правом и способностью отрезвлять всех. Когда это нужно и в той форме, в которой это сочтут правильным в Баку.