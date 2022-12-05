Как экологи из Азербайджана Варданяна разбудили

После визита азербайджанских экологов в Карабах, в частности, Ханкенди, в соцсетях распространился интересный мем, который хорошо проиллюстрировал события минувшей субботы и истерику армян, находящихся в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Напомним, что 3 декабря сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" в оперативном порядке прибыли в Карабахский экономический район страны, чтобы разобраться с незаконной деятельностью армян по добыче золота на этой территории.

Как сообщили в минэкологии, на основании запроса министерства экологии и природных ресурсов министерство обороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворческих сил по вопросу направления на территории их временной дислокации специалистов соответствующих азербайджанских структур для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на этих территориях Азербайджана, и связанных с этим экологических последствий. После чиновники при сопровождении проехали в Ханкенди, где с командованием РМК обсуждалось осуществление деятельности группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, и связанных с этим экологических последствий.

Армяне, как это обычно бывает, встретили эту череду событий, вырывая волосы из голов и распространяя лже-новости о том, что Азербайджан якобы перекрыл Лачинский коридор. Запаниковал и засланец Москвы Рубен Варданян, который как раз и зарабатывает на незаконной добыче исколпаемых в зоне РМК. Судя по тому, как он не сказал ни одного слова по итогам визита экологов, видимо, Сыртыг Рубо решил закопать голову в землю или залечь на дно.

Приезд азербайджанских чиновников переполошил и генерала Волкова, который закрывал глаза на беззаконие в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Наблюдая за этой истерикой, невозможно было над ней не посмеяться, что, собственно, и сделали в соцсетях, создав такой мем, ибо в тот день и преступники, и те, кто их покрывает, не смогли выспаться.