https://news.day.az/politics/1517185.html Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран - Хулуси Акар
Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран - Хулуси Акар
Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместных азербайджано-турецких военных учений.
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