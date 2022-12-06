Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместных азербайджано-турецких военных учений.

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