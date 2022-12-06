Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместных азербайджано-турецких военных учений.

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