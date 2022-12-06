https://news.day.az/politics/1517196.html Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком - Хулуси Акар
Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком - Хулуси Акар
Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе совместных азербайджано-турецких военных учений.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре