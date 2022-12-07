Греция назначила нового посла в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом посол Азербайджана в Греции Анар Гусейнов написал на своей странице в Twitter.

"Желаю греческому коллеге, послу Кристосу Каподистриасу, который будет работать в Баку, крепкого здоровья и успехов в развитии двусторонних азербайджано-греческих связей!", - написал он.

Напомним, предшественником нового посла Греции в Азербайджане был Николаос Пиперигкос.