https://news.day.az/politics/1517412.html Греция назначила нового посла в Азербайджане
Греция назначила нового посла в Азербайджане
Греция назначила нового посла в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом посол Азербайджана в Греции Анар Гусейнов написал на своей странице в Twitter.
"Желаю греческому коллеге, послу Кристосу Каподистриасу, который будет работать в Баку, крепкого здоровья и успехов в развитии двусторонних азербайджано-греческих связей!", - написал он.
Напомним, предшественником нового посла Греции в Азербайджане был Николаос Пиперигкос.
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