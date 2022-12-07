https://news.day.az/politics/1517420.html В Милли Меджлисе обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях
В Милли Меджлисе обсужден законопроект о целевых финансовых санкциях
В Азербайджане будут введены новые финансовые санкции.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 ноября, был вынесен на обсуждение законопроект "О целевых финансовых санкциях".
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