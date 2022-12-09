Сотрудничество между Азербайджаном и СЕ будет расширятся и впредь

Сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы будет расширяться и впредь.

Об этом сказал заместитель председателя Совета Европы Бьорн Берг в видеобращении к участникам мероприятия, посвященного 20-летию сотрудничества между Советом Европы и Азербайджаном, которое проходит в университете АDА, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время Европа сталкивается с рядом серьезных проблем. По мере нашего продвижения вперед совместное сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы будет приобретать все более важное значение", - подчеркнул он.

Отметим, что проводимое мероприятие является частью более широкой инициативы, направленной на повышение осведомленности о сотрудничестве между Советом Европы и Азербайджаном.