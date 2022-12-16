На ворах и шапка горит: что скрывают Армения и остатки сепаратистов в Карабахе?

Автор: Акпер Гасанов

Выход всегда, прежде всего, нужно искать там, где был вход. Очевидная, казалось бы, истина. Но она - выше понимания официального Еревана, карабахских сепаратистов и руководства российского миротворческого контингента, временно находящегося на территории Азербайджана. Все они играют в свою игру. А объединяет их то, что действуют они против Азербайджана, международного права и здравого смысла.

Начнем с Армении. Она, как выясняется, обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования Лачинской дороги с требованием "применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор". Сказать, что это глупость, цинизм и аморализм - ничего не сказать. Причем, я убежден, что в руководстве РА это прекрасно понимают.

Понимают, но гнут свою линию. Это их привычная тактика. Знали же все прежние и нынешние руководители РА, что их страна является оккупантом? Знали. Знали они, что Армения игнорирует резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, в которых черным по белому было прописано требование о незамедлительном выводе всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана? Тоже знали.

Но что в итоге? Отказывались они соблюдать нормы международного права, в том числе и потому, что не было на Армению никакого давления со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В Ереване настолько уверовали в свою вседозволенность, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прокричал жалким фальцетом о том, что "Нагорный Карабах-это Армения и точка". Такого рода речи сделали бессмысленными дальнейшие мирные переговоры со страной-оккупантом. То есть, выход же был! И он был там, где вход. Армении нужно было всего лишь отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, следовать нормам международного права и резолюциям ООН.

Не сделали они этого. В итоге, началась 44-дневная война. По итогам которой, ввиду полного разгрома армянской армии, Пашинян вынужден был в ночь на 10 ноября 2020 года подписать трехстороннее заявление. Но по прошествии времени мы видим, что Армения не выполняет его! Незаконные вооруженные формирования все еще есть в Ханкенди. Выход же, повторюсь, там же, где и вход. Но- нет! Армения отказывается это понимать и признавать эту очевидную истину.

Из последнего- она пытается поставить под сомнение итоги четырехсторонней встречи в Праге, где Азербайджан и Армения подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. То есть, обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках границ стран по состоянию на 1991 год. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и все места временной дислокации российских миротворцев, являются территорией нашей страны.

Следует ли РА этой договоренности? Как видим, нет. Обращение РА в Международный суд ООН и ЕСПЧ - тому подтверждение. Ведь, Лачинский коридор - это территория нашей страны. Как и Ханкенди. Стало быть, Армения не имеет никакого права что-то требовать. Это внутреннее дело Азербайджана. Не требует же официальный Баку чего-то, касающегося трассы Ереван-Цахкадзор!

В общем, в очередной раз, официальный Ереван идет на провокацию. В этом они едины с карабахскими сепаратистами. Какие бы речи не толкали в Армении о том, что не вмешиваются в процессы, происходящие в Ханкенди, мы видим, как в Ереване принимают делегацию карабахских сепаратистов, вырабатывая общий план действий. В том числе и по вопросу препятствия законным требованиям Азербайджана.

Наша страна открыто говорит о том, что по Лачинскому коридору, из РА в Ханкенди, поставлялось оружие. Азербайджан говорит также о золоторудном руднике "Гызылбулаг" и медно-молибденовом руднике "Демирли", которые более 30 лет разворовывали армянским "бизнесом" с нанесением огромного ущерба окружающей среде Азербайджана. У нас есть факты, свидетельствующие о том, что все незаконно добытое там вывозится в Армению, по все тому же Лачинскому коридору.

И Азербайджан, соответственно, прав в своих требованиях обеспечить мониторинг на золоторудном "Гызылбулаг" и медно-молибденовом руднике "Демирли". Снова все предельно просто. Выход снова там, где вход. Дайте провести проверку этих рудников Азербайджану и все вопросы будут сняты. Но ведь не дают! Возникает простой вопрос- почему?! Возникает и предположение- потому, что масштабы воровства шокирующие и скрыть это невозможно!

Плюс, может выявиться, что там грабежом азербайджанских природных ресурсов занимались и российские предприниматели. Ну и финансовая заинтересованность руководства РМК в происходящем грабеже может обнаружиться. Потому, как логично можно предположить, российские миротворцы и перекрыли Лачинский коридор, игнорируя не только законные требования нашей стороны, но и предварительную договоренность между представительной делегацией из Баку и генерал-майором Волковым.

Все, как видим, предельно просто. Права Азербайджана нарушаются. Грабеж Азербайджана продолжается. Но "виновным" пытаются выставить именно Азербайджан! В ход идет все- от политического до информационного давления на нашу страну. И это - признак слабости обвинителей Азербайджана. Прекрасно знающих, что " на воре и шапка горит". Вот дабы скрыть эту горящую на ворах шапку, и устроен весь этот цирк. Для того и игнорируется простой выход из создавшейся ситуации. Который находится там же, где и вход.