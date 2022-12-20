Преступление - на лице: трусливое молчание защитников тандема Арутюнян-Варданян

Автор: Акпер Гасанов

Формальный глава карабахских сепаратистов Араик Арутюнян давно установил в Ханкенди диктатуру, при которой любая попытка сказать что-то вопреки его мнению, чревата очень печальными последствиями для осмелившегося на такое. Так было до 44-дневной войны, так происходит и сейчас. Сузился, разве что, географический охват зоны беспредела Арутюняна.

На сей раз он решил "проучить" местного активиста Юрия Мусаеляна. Как "проучить"? В привычных для Арутюняна, а теперь и для реального руководителя карабахских армян, а им является московский засланец Варданян по прозвищу "Сыртыг Рубо", традициях. Проще говоря- используя методы жестокого силового воздействия, то есть избив Мусаэляна, да еще и на глазах у его детей.

Далее, сам Мусаелян вскоре вышел вышел в эфир в соцсетях, рассказал о случившемся и продемонстрировал следы избиения на лице. То есть, отрицать данный факт Арутюняну и Варданяну теперь просто невозможно. Результаты их беспредела, в прямом смысле этого словосочетания, на лице у жертвы тандема, который держит жителей Ханкенди в заложниках.

Это был настолько шокирующий случай, что возмутился и армянский блогер Роман Багдасарян: "В "арцахе" (кавычки наши - А.Гl) пытались убить критика властей. Пострадавший рассказывает, что избивали его бандиты из группы Араика Арутюняна. Это мы думаем что власти "арцаха" думают о блокаде...Они заняты избиениями собственных людей...Человека при ребёнке пытались убить - вы хуже фашистов! Позорище!", подчеркивает Багдасарян.

Для нас такое развитие событий не является удивительным. Мы с самого начала утверждали, что тандем Арутюнян-Варданян занят только грабежом азербайджанских природных ресурсов. У нашей страны есть конкретные доказательства того, что большая часть золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли", которые находятся в Карабахском экономическом районе, незаконно эксплуатируется.

Это было установлено в результате мониторингов на основе изображений из космоса. Кстати, именно в месторождении "Гызылбулаг" всегда добывалось золото самой высокой пробы.Требования азербайджанской стороны, соответственно, логичны и понятны- получить доступ к этим рудникам для проведения соответствующего мониторинга. Результаты которого, ясное дело, докажут справедливость наших обвинений.

Но российские миротворцы отказываются допускать азербайджанскую сторону на рудники, чем действуют, по сути, в интересах тандема Арутюнян-Варданян. Но, ясное дело, об этом никогда не расскажут российские прорпагандисты и прочие, внезапно активизировавшиеся защитники карабахских сепаратистов. В рядах коих, к сожалению, оказались и МИД Литвы и Эстонии.

Их позиция- верх дилетантизм, ошибочного расставления акцентов и сделанных выводов. Под чьим влияние принимались такие неуместные заявления с литовской и эстонской стороны- тема отдельного обсуждения. Но то, что они встали на сторону карабахских сепаратистов, по сути поддерживая откровенный бандитизм и грабеж наших природных ресурсов- уже имевший место факт, пятном легший на отношения Баку с Таллином и Вильнюсом.

Другое дело- российские пропагандисты, в рядах которых есть и этнические армяне, в диапазоне от Симоньян и Кеосаяна до Бабаяна с Багдасаровым. Плюс, действующие, ясное дело, не в ущерб себе, Затулин, Александров, Сатановский, Соловьёв, Карнаухов. Александров, кстати, за свои провокационные высказывания, по заслугам уже получил- он был уволен из МГИМО.

Но именно этот факт вызвал приступ ярости у Карнаухова. Он вспомнил, что к нему самому в свое время были претензии в РАНХиГС за откровенно провокационные высказывания. Собственно, поэтому ректор этого вуза и принял личное решение не заключать с Карнауховым новый контракт. И сейчас он, как никто другой, понимает Александрова, также сосланного в пешее эротическое путешествие за озвучивание провокационных антиазербайджанских заявлений.

На этом фоне решил напомнить о себе еще один давний друг карабахских сепаратистов, член комитета Государственной думы России по международным делам Виталий Милонов. Он, ожидаемо, произнес всю ту же чушь и ложь, что все эти дни несли Варданян и проармянские политики, журналисты, общественные деятели в России и в самых разных странах мира.

Включая, увы, и дружественную Украину, где также нашлись СМИ, в которых была опубликована явная ложь о ситуации в районе Лачинского коридора. При этом, ни эти СМИ, ни псевдо-либеральный Дождь, ни вся эта "группа в полосатых купальниках" (Карнаухов, Милонов, Затулин, Канделаки и прочие фейкометы) не написали и строчки о том терроре, что устроен тандемом Арутюнян-Варданян в отношении жителей Ханкенди. Не бросились они защищать избитого на глазах своих детей Мусаэляна. Не признали лживость тезиса о "гуманитарной катастрофе". Чем доказали, что выступали, выступают и будут выступать на стороне лжи .Поэтому, они давно и безвылазно пребывают в разряде нерукопожатных персон.