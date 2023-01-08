https://news.day.az/politics/1526511.html В Армении полиция перекрыла подходы к военной базе РФ
В Армении полиция перекрыла подходы к военной базе РФ
Полиция в Гюмри перекрыла подходы к дислоцированной здесь 102-й военной базе России в Армении перед анонсированной антироссийской акцией, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, что ранее член политического движения "Национальнo-демократический полюс" РА (НДП) Ваге Гаспарян сказал, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ.
"Мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена", - сказал он.
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