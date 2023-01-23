ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко.

Сегодня исполняется 15 лет с создания представительства ЕС в Азербайджане. С начала своей деятельности в стране делегация неустанно работает над укреплением сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.