https://news.day.az/politics/1530947.html ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном - Петер Михалко
ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном - Петер Михалко
ЕС продолжает работать над укреплением сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter главы представительства ЕС в Азербайджане Петера Михалко.
Сегодня исполняется 15 лет с создания представительства ЕС в Азербайджане. С начала своей деятельности в стране делегация неустанно работает над укреплением сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.
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