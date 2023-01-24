Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.

Согласно информации, на встрече были обсуждены региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.