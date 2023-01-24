https://news.day.az/politics/1531359.html Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональные вопросы - ФОТО - ВИДЕО
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональные вопросы - ФОТО - ВИДЕО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.
Согласно информации, на встрече были обсуждены региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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