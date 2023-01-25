https://news.day.az/politics/1531525.html В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по преступлениям Армении
В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по преступлениям Армении
В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания относительно правовых механизмов защиты прав граждан Азербайджана, нарушенных в результате оккупации Армении, преступлений, совершенных Арменией в годы Отечественной войны, и возмещения ущерба, причиненного Азербайджанскому государству, на основании соответствующих исков в международные инстанции.
Как сообщает в среду Day.Az, инициатива включена в план работы Комитета по правам человека на 2023 год.
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