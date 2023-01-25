Провокация против Азербайджана на телеканале "Россия 1"

На российском телевидении вновь совершена провокация против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, провокация против Азербайджана на этот раз была озвучена в ходе политического ток-шоу "Кто против", которое транслировалось в прямом эфире телеканала "Россия 1".

24 января в эфире программы, ведущим которой является политический эксперт Дмитрий Куликов, так называемый "эксперт" армянского происхождения Араик Степанян допустил провокационные высказывания против Азербайджана.

По его словам, Азербайджан в период Первой и Второй Карабахских войн якобы "намеренно направлял на фронт представителей малочисленных народов, проживающих в стране, и хотел избавиться от них".

Примечательно, что реакции других спикеров на провокационные антиазербайджанские высказывания Степаняна, называвшего себя "президентом Академии геополитических проблем", не последовало.

Азербайджан сталкивается с подобными провокациями в государственных российских СМИ далеко не первый раз. В частности, телеканал "Россия-1" неоднократно выходил с программами, где приглашённые эксперты выступали с угрозами и не стесняясь выплёскивали ненависть в адрес Азербайджана. Во время Второй карабахской войны озвучивались даже провокационные идеи о нанесении ракетных ударов по нашей нефтяной промышленности. Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин и вовсе предъявлял угрозы Азербайджану в прямом эфире. Несмотря на то, что азербайджанская общественность встретила с негодованием подобные провокационные высказывания и справедливо требовала осуждения со стороны российского руководства, никакой реакции из Кремля так и не последовало.