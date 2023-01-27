МИД Азербайджана почтил память жертв Холокоста

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией о Международном Дне памяти жертв Холокоста.

Как сообщает в пятницу Day.Az, публикация размещена на странице министерства в Twitter.

"Сегодня мы чтим память жертв одного из самых тяжелых злодеяний в истории человечества - Холокоста. Мы против религиозной и этнической ненависти, геноцида и преступлений против человечности", - говорится в публикации.