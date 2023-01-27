https://news.day.az/politics/1532063.html В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии - ФОТО
В Генпрокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии - ФОТО
В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач. В заседании принимают участие руководящий состав Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры республики, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и прокуратуры города Баку, районные (городские) и территориальные военные прокуроры.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в настоящее время выступает с речью Генпрокурор Кямран Алиев.
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