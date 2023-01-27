Раскрыта шокирующая цель нападавшего на посольство Азербайджана в Иране

Нападавший планировал убить всех сотрудников посольства Азербайджана в Иране, сообщил в пятницу Day.Az информированный источник.

"Планировалось убить всех сотрудников посольства, если охрана посольства не предотвратила бы нападение", - сказал источник.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.