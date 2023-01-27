https://news.day.az/politics/1532120.html Раскрыта шокирующая цель нападавшего на посольство Азербайджана в Иране
Раскрыта шокирующая цель нападавшего на посольство Азербайджана в Иране
Нападавший планировал убить всех сотрудников посольства Азербайджана в Иране, сообщил в пятницу Day.Az информированный источник.
"Планировалось убить всех сотрудников посольства, если охрана посольства не предотвратила бы нападение", - сказал источник.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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