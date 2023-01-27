МИД Кыргызстана осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министерство иностранных дел Кыргызстана поделилось публикацией в Twitter в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, передает в пятницу Day.Az.

"Осуждаем вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Выражаем поддержку и соболезнование азербайджанской стороне в связи со смертью начальника службы безопасности. Призываем к тщательному и объективному расследованию инцидента и привлечению к ответственности виновных", - говорится в публикации министерства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.