Фонд тюркской культуры и наследия требует от Ирана серьезного расследования теракта

Международный фонд тюркской культуры и наследия решительно осуждает террористический акт, совершенный 27 января 2023 года в Исламской Республике Иран против посольства Азербайджанской Республики - одной из стран-учредителей организации, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на организацию.

"Фонд выражает свое потрясение в связи со смертью Орхана Аскерова, погибшего при обеспечении охраны посольства и приносит глубокие соболезнования его близким. Фонд желает скорейшего выздоровления сотрудникам службы безопасности Посольства, пострадавшим во время кровавого нападения. Учитывая, что терроризм, являющийся одной из самых опасных проблем современного мира, приводит к гибели людей, уничтожению материально-духовных ценностей, порождает насилие, недоверие и ненависть, Фонд требует от Исламской Республики Иран серьезного и всестороннего расследования этого преступления и скорейшего наказания виновных", - говорится в заявлении Фонда.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.