МИД Иордании выразил соболезнования Азербайджану в связи с терактом в посольстве в Иране
МИД Иордании выразил соболезнования Азербайджану в связи с террористическим нападением на посольство Азербайджана в Иране, сообщает в пятницу Day.Az.
"Министерство иностранных дел и по делам иммигрантов Иордании выражает глубокие соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с нападением на сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране.
Министерство выражает солидарность Королевства с правительством и народом Азербайджанской Республики, в частности, отвергает все формы насилия, направленные против дипломатических представительств и их сотрудников, выражает соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления раненым",- говорится в заявлении.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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