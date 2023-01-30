Азербайджанская община провела мирную акцию в американском городе Хьюстон, в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, временно подконтрольных российским миротворцам, и политики экологического террора Армении.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в акции, организованной американо-азербайджанским интеграционным центром перед мэрией Хьюстона, приняли участие активисты азербайджанской общины, проживающие в штате Техас. Акция была организована с целью поддержки азербайджанских экоактивистов и представителей гражданского общества, которые проводят акцию на Лачинской дороге.

В ходе акции были продемонстрированы плакаты "Карабах - Азербайджан!", "Армянский терроризм", "Остановите армянских террористов!", "Нет разграблению природных богатств Азербайджана!", "Нет армянскому экоциду!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!".

Было обращено внимание на то, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, не будут закрывать глаза на разграбление природных ресурсов Азербайджана Арменией и армянскими сепаратистами, а экологический террор, продолжающийся в Карабахском экономическом районе, угрожает превратиться в глобальную проблему.

Заинтересованным в акции местным жителям была предоставлена подробная информация об экологических преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана.