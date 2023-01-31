Энергетика как основа развития крепнущих отношений

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Венгрия - два естественных и искренних союзника. Принимая в сентябре прошлого года верительные грамоты нового посла Венгрии, Президент Ильхам Алиев назвал эту страну одним из важнейших партнеров Азербайджана в Европейском Союзе. Глава государства всегда, когда речь заходит о Венгрии, отзывается о двусторонних отношениях в очень позитивном ключе. Такие же мысли прозвучали в ходе нынешнего официального визита главы Азербайджанского государства в Будапешт (29-30 января). Потому что Венгрия действительно удивительный друг и партнер Азербайджана. Один из самых верных друзей и партнеров. Крепкая дружба связывает и страны, и их лидеров. Страна в центре Европы, член Евросоюза и НАТО, Венгрия многие годы находится рядом с Азербайджаном, поддерживая его во всем. Венгрия - постоянный участник мероприятий, связанных с тюркским миром, она является наблюдателем в Организации тюркских государств, а премьер-министр Виктор Орбан считает, что "венгры - это кыпчакские тюрки, а Венгрия - земля тюрок-христиан".

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 27 апреля 1992 года. До сегодняшнего дня между двумя странами подписано около 50 документов. 11 ноября 2014 года в ходе визита в Будапешт Президента Ильхама Алиева было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном и ряд других документов, определивших дальнейшее сближение двух стран. В ходе нынешнего визита стратегический характер взаимоотношений наших стран был еще раз подтвержен Совместной декларацией о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Венгрией, подписи под которой поставили Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Виктор Орбан.

В Будапеште были подписаны и другие азербайджано-венгерские документы. Это: Меморандум о взаимопонимании об установлении дружественных отношений между городами Шуша и Веспрем; Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области космических исследований и космической деятельности в мирных целях; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области природного газа, а также меморандумы о взаимодействии соответствующих ведомств в сфере пищевой безопасности и миграции.

Отметим, что Шуша ранее уже стала побратимом венгерского города Дьёндьёш, а Агдам - побратим с Тисавашвари. В обоих случаях решение о побратимстве было принято еще в годы армянской оккупации этих городов, чем Будапешт продемонстрировал свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. Венгрия всегда поддерживала справедливую позицию Баку и выступала за прекращение оккупации. После 44-дневной войны венгерская сторона готовится подключиться к восстановительным работам на освобожденных территориях. Об этом заявил ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, венгерский Exim Bank открыл Азербайджану кредитную линию на сумму 120 миллионов долларов. Крупные компании Венгрии также инвестировали в экономику Азербайджана и участвовали в разработке нефтяных месторождений. Что касается возможной роли венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий, то они готовы участвовать в транспортных, энергетических и сельскохозяйственных проектах. Региональный директор венгерского Exim Bank Роберт Грилижов заявил, что банк готов участвовать в финансировании восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Основной статьей экономического сотрудничества двух стран была и остается энергетика. "Конечно, на первом месте в нашей повестке дня стоит энергетика. И сегодня мы подпишем важный Меморандум о взаимопонимании, который я считаю очень важным шагом, поскольку это первый документ, который будет подписан для того, чтобы дать старт деятельности в сфере поставок природного газа", - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с коллегой Каталин Новак. В свою очередь, госпожа Президент подчеркнула, что для диверсификации энергетических ресурсов Венгрии нужны хорошие друзья и партнеры.

В этом плане подписанный 30 января Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области природного газа представляет особый интерес.

Неделю назад Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Европейской комиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Об этом на совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Речь идет о расширении инфраструктуры, в частности строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов. Это необходимо странам континента для увеличения импорта азербайджанского газа. Венгерский министр заявил, что рассчитывает на поддержку в этом вопросе ЕС, потому что данное решение позволит обеспечить газом страны Южной и Центральной Европы. При этом Сийярто заметил, что ответ Еврокомиссии покажет, готов ли Евросоюз сделать реальный шаг к диверсификации и энергобезопасности Центральной Европы.

Отметим, что в 2021 году проекты поставок азербайджанского газа в Европу были включены в список проектов общего интереса Европейского союза. В пятый список вошли интерконнекторы Греция-Болгария (IGB), Болгария-Сербия, а также проект увеличения мощности кластера в коридоре Румыния - Венгрия (ROHU/BRUA), который предоставит доступ этих стран к газу из Азербайджана. Сегодня Венгрия просит Еврокомиссию включить последний из проектов в число приоритетных для реализации, чтобы страна могла начать получать азербайджанский газ. Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа в объеме 1 миллиарда кубометров в год. Ранее венгерская сторона высказывала надежды начать получать азербайджанский газ уже в 2023 году. Так же Венгрия может посредством внутренних газопроводов подключиться к интерконнектору Болгария-Греция (IGB), сданному в эксплуатацию летом прошлого года.

Подписанный в Будапеште Меморандум, думается, будет способствовать ускорению решения вопроса и может считаться итогом переговоров, ведущихся Венгрией с Госнефтекомпанией Азербайджана с середины 2020 года. Это первый документ в газовой сфере, подписанный между двумя странами. На важность энергетической составляющей в двусторонней повестке обратили внимание оба лидера, выступая с заявлениями для прессы после переговров.

"Война по соседству и санкции, введенные Брюсселем, создали очень опасную ситуацию для Венгрии, нашей энергетической безопасности, энергетической безопасности Европы вступили в чувствительный момент. Эти созданные здесь условия сразу повысили значение Азербайджана. Это значение сделало своего рода скачок. Азербайджан всегда был нашим другом, а сейчас является стратегическим партнером для всей Европы. Сегодня все в Европе понимают, что нашим ответом на эту ситуацию является диверсификация. Речь идет о максимальном объеме, который можно транспортировать из различных источников", - сказал премьер Орбан. Он отметил, что Венгрия уже начала переговоры и сотрудничество с энергетическими компаниями Болгарии, Румынии и Словакии с целью привлечения необходимых средств. Это, подчеркнул Виктор Орбан, не просто региональная проблема, это общеевропейская проблема, и потому Венгрия ожидает, что Еврокомиссия поддержит эти проекты.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал, что очень рад возрождению проекта НАБУККО, который когда-то считался ушедшим в историю. "Через интерконнекторы азербайджанский газ будет поставляться в Болгарию, затем в Румынию, Венгрию, а после Венгрии в другие европейские страны. Мы это тоже обсуждали. Венгрия является не только потребителем азербайджанского газа, но, в то же время, будет выступать страной транзита азербайджанского газа в другие европейские страны. Безусловно, вопросы энергетической безопасности имеют особое значение в современном мире, и я думаю, что они находятся на переднем крае мировой повестки дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему быть надежным партнером Европы на долгие годы вперед - по крайней мере, на сто лет вперед в отношении природного газа. Руководство Еврокомиссии именно так и называет Азербайджан: надежным партнером", - подчеркнул азербайджанский лидер, добавив, что значение Азербайджана увеличивает также большой потенциал зеленой энергии, обнаруженный в недавнем прошлом.

В обозримом будущем Венгрия будет получать не только азербайджанский газ, но и азербайджанскую электроэнергию. 17 декабря прошлого года в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. Согласно документу, по дну Черного моря будет построена подводная ЛЭП, по которой в перспективе в Европу пойдет зеленая энергия из Азербайджана. В своем заявлении для прессы Президент Азербайджана анонсировал встречу в рамках подписанного Соглашения, которая пройдет в Баку 3 февраля. По его словам, данный проект требует больших вложений и в то же время очень жесткой координации. Встреча в Баку станет первым шагом.

Две страны обсуждают расширение партнерства также в других сферах. Хотя энергетика играет в отношениях двух стран большую роль, связи развиваются и по другим направлениям. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев обратил внимание на планы, которые две страны строят в сфере транспорта. Для этого Азербайджан располагает всей необходимой инфраструктурой, которая позволяет стране, даже без выхода в открытое море, стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Параллельно с этим в двусторонней повестке очень хорошие результаты наблюдаются в сфере образования, в деле разминирования освобожденных территорий. В Будапеште состоялся обмен мнениями также относительно деятельности венгерских компаний на освобожденных землях Карабаха и Зангезура. Вскоре стороны приступят к обсуждению конкретных проектов. И особенно, как подчеркнул глава государства, нам может пригодиться опыт Венгрии в области градостроительства. Ведь в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре агрессор не оставил камня на камне.

Таким образом, визит Президента Азербайджана в Будапешт открыл новый этап в отношениях двух стран, когда планы и проекты начинают переходить на стадию практической реализации. Предстоит большая работа, которая, как отметил азербайджанский лидер, требует больших средств и жесткой координации. А еще, добавим, для успеха дела необходим инициативный и надежный партнер. В лице Азербайджана Европа получила как раз такого партнера.