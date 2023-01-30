https://news.day.az/officialchronicle/1533126.html В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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