В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы

30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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