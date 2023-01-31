Генпрокурор Саудовской Аравии осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб на встрече с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым осудил террористический акт, совершенный в посольстве нашей страны в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

"Шейх аль-Муаджиб отметил, что решительно осуждает вероломный террористический акт, совершенный 27 января против посольства нашей страны в Тегеране...", - говорится в сообщении.

Отметим, что по приглашению генерального прокурора Королевства Саудовская Аравия Шейха Сауда бин Абдуллы аль Муаджиба делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым посетила с рабочим визитом Саудовскую Аравию.